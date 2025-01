Koploper Napoli wint kraker van Juventus, Atalanta blijft in titelrace

In de tweede helft stelde Atalanta orde op zaken. Dat gebeurde dankzij Mateo Retegui, de spits in topvorm. De in Argentinië geboren doelpuntenmaker - uitkomend voor het Italiaanse elftal - was voor vandaag al topscorer van de Serie A en onderstreepte nog maar eens dat hij een topseizoen beleeft.

Retegui maakte de 1-1 door een voorzet op atletische wijze vallend binnen te schieten en maakte niet veel later ook de winnende treffer. Dat was een typische spitsengoal, waarbij hij in kansrijke positie koel bleef en de bal in de hoek schoof.