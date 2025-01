Vier Israëlische militairen en 200 Palestijnse gevangenen vrijgelaten

Niet alle vrijgelaten gevangenen zijn naar Palestijns gebied gebracht. Een deel is uitgezet naar Egypte. Dat land meldt dat er zo'n 70 gevangenen zijn aangekomen en in ziekenhuizen worden verzorgd. Het zou gaan om mensen die ernstige misdrijven hebben begaan.

Het was de tweede keer dat er gijzelaars en gevangenen zijn vrijgelaten. Vorige week kwamen drie Israëlische gijzelaars en 90 Palestijnse gevangenen vrij. In de eerste fase van het bestand, die zes weken duurt zal Hamas 33 gijzelaars vrijlaten en Israël bijna 2000 Palestijnse gevangenen, is de afspraak.