Mondkapje niet verplicht in de kerk, wel bij de kapper

Ook huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Volgens de ministeriële regeling geldt de verplichting ook niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. En het hoeft ook niet te worden gedragen bij het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Ook in grote delen van het onderwijs moet het mondkapje op als mensen zich door het schoolgebouw bewegen. Het kapje mag af tijdens de les, als iedereen een vaste zitplaats heeft. Een docent hoeft het kapje niet op als hij of zij voor de groep staat.

In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht en dat gaat vanaf 1 december ook voor stations en luchthavens gelden.

Onder publieke binnenruimtes vallen bijvoorbeeld winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen als iemand een vaste zitplaats heeft. Zo mag in het theater het kapje af zodra die persoon is gaan zitten. Maar als hij of zij bijvoorbeeld naar het toilet gaat, moet het mondkapje weer op.

Het kabinet had eerder al bekendgemaakt dat vanwege de coronacrisis per 1 december iedereen vanaf 13 jaar in publieke binnenruimtes een mondkapje moet gaan dragen. Nu hebben de ministers De Jonge, Grapperhaus en Ollongren de ministeriële regeling vastgesteld waarin die plicht is uitgewerkt en waarin allerlei details staan. Op grond van de Coronawet krijgt de Tweede Kamer nog een week de tijd om zich erover te buigen.

Volgorde van vaccineren

De Jonge ging eerder vandaag ook in op het advies van de Gezondheidsraad over een vaccinatiestrategie. Het advies om 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers eerst in te enten noemt de minister "een verstandige lijn", die overeenkomt met internationale ideeën hierover.

Hij wees er wel op dat als er een vaccin is, nog moet worden bekeken hoe geschikt dat is voor bepaalde groepen. "Je moet kijken: is die eerste levering effectief bij deze doelgroep?" In hoeverre De Jonge het advies van de Gezondsheidsraad overneemt, wordt later bekend. Het moet nog worden besproken in het kabinet.