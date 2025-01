Vrouwen PSV laten dure punten liggen in Den Haag, Ajax kan koppositie overnemen

PSV was voor vandaag vier duels op rij zonder puntenverlies en verloor dit seizoen alleen bij FC Utrecht. Maar tegen middenmoter ADO speelde het elftal van Roeland ten Berge een moeizame wedstrijd.

Een kwartier nadat een goal van PSV was afgekeurd, maakte ADO de openingstreffer. Manon van Raay schoot op aangeven van Gina Viehoff raak.

PSV schrok wakker en ging in de achtervolging. Lang liep het zich stuk op de ADO-defensie, maar in de 68ste viel via Fleur Stoit toch de 1-1.

In de slotfase ging het duel beide kanten op, hoewel PSV het initiatief had. ADO had mazzel dat een corner niet binnenviel, PSV had nog meer geluk dat Anne van Egmond de bal in de laatste minuut niet onder maar op de lat knalde.

Feyenoord wint bij AZ

De vrouwen van Feyenoord hebben op bezoek bij AZ met 0-1 gewonnen. Door de overwinning komen de Rotterdammers in punten gelijk met nummer vier FC Twente, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Het gat naar nummer zes AZ is vergroot naar negen punten.

In de eerste helft van het duel was AZ meer aan de bal. Veel kansen kregen de Alkmaarders echter niet. Dat AZ weinig deed met het veldoverwicht, leverde na rust kopzorgen op. Rechtsbuiten Esmee de Graaf rondde een Feyenoord-aanval af en zette haar ploeg op voorsprong.

In het laatste half uur ging AZ op jacht naar de 1-1. De ploeg van trainer Wouter de Vogel werd geregeld gevaarlijk, maar de gelijkmaker zat er niet in.