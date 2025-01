Van der Poel ondanks gebroken rib klasse apart in de modder, Van Aert op afstand tweede

Ook met een gebroken rib is Mathieu van der Poel een klasse apart op de crossfiets. In zijn door de modder besmeurde wereldkampioenentrui boekte hij bij zijn rentree na een maand afwezigheid met overtuiging zijn derde zege van het seizoen in de wereldbeker veldrijden.

Wout van Aert kwam in Maasmechelen een minuut en veertien seconden na Van der Poel als tweede over de streep. Joris Nieuwenhuis klopte Joran Wyseure in de strijd om de laatste podiumplaats.

Michael Vanthourenhout, de leider in het wereldbekerklassement, schaduwde zijn enige concurrent Toon Aerts en nam genoegen met een zesde plaats. De beslissing in het klassement valt morgen bij de afsluitende wedstrijd in Hoogerheide.

Van der Poel en Van Aert zijn passanten in dit veldritseizoen en spelen geen rol in het klassement. De toppers mochten daarom niet vooraan starten, maar op de tweede en vierde rij. Door een voortvarende start leek voor het eerst deze winter een serieus duel tussen de toppers in de maak, tot Van Aert al in de eerste ronde veel plaatsen verloor door een val.

Gebroken rib

Voor hij aan de modderklus in Maasmechelen begon, vertelde Van der Poel nog altijd niet hersteld te zijn van de blessure die hem deze winter dwarszit. De rib van de regerend wereldkampioen is eind december gebroken. Eerder meldde zijn ploeg dat hij zijn rib gekneusd had.