Kan het Openbaar Ministerie drugscrimineel 'Bolle Jos' naar Nederland halen?

Het Openbaar Ministerie wil alles op alles zetten om de veroordeelde drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos, zijn straf te laten uitzitten. Gisteren werd bekend dat hij in Sierra Leone in West-Afrika is. Met dat land heeft Nederland geen uitleveringsverdrag. Wat betekent dat voor de mogelijkheden om hem hier naar toe te halen?

Volgens strafrechtadvocaat Tamara Buruma van advocatenkantoor Prakken d'Oliveira zou dat kunnen op basis van een VN-verdrag dat door vrijwel alle landen is ondertekend.

"Sierra Leone en Nederland zijn allebei lid van het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en daar zit ook een uitleveringsbepaling in", zegt ze. "Op grond van dat verdrag kunnen landen aan elkaar vragen iemand aan te houden en over te dragen om een strafzaak bij te wonen en soms ook om een straf uit te zitten."

Toch zitten daar wel haken en ogen aan. Als voorzienbaar is dat iemand daardoor heel slecht wordt behandeld in een land, bijvoorbeeld in de gevangenis, dan mag er geen verzoek om uitlevering worden gedaan.

Ongewenst persoon

Daarnaast speelt mee dat uitlevering in veel landen voor een deel ook een politieke beslissing is, zegt Buruma. "De verantwoordelijke minister of regering kan dan besluiten om niet mee te werken aan uitlevering." De Nederlandse regering zal overigens zelf ook eerst een afweging moeten maken of ze het verzoek wil doen.

Nederland kan Sierra Leone ook vragen om L. tot ongewenst persoon te verklaren en uit te zetten. "Maar als al bekend is dat Nederland eigenlijk wil dat hij wordt uitgeleverd, wordt dat gezien als een verkapte uitlevering en dat levert al snel veel gedoe op in de rechtbank", zegt Buruma. Ze denkt niet dat het OM Sierra Leone hierom zal vragen.

De enige andere optie is dan in haar ogen een signalering bij Interpol. "Dan weten andere landen dat deze man gezocht wordt en kan hij mogelijk ergens anders worden aangehouden. Misschien door een land waarmee een uitlevering makkelijker te regelen is." L. staat wel op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List.

'Belangrijk knooppunt voor drugshandel'

Sierra Leone wordt in de Organized Crime Index van Interpol genoemd als belangrijk centrum voor de doorvoer van drugs. Hoofdstad Freetown "is een belangrijk knooppunt voor drugshandel via met name zeeroutes", zo valt te lezen.

In het verleden zijn volgens Interpol hoge regeringsfunctionarissen betrokken geweest bij cocaïnehandel en door corruptie in de havens en binnen het rechtssysteem wordt er weinig gedaan tegen de drugssmokkel.

Jos L. lijkt in Sierra Leone goede betrekkingen te hebben met de president van dat land en diens familie. Hij zou een relatie hebben met de dochter van president Bio. Op sociale media zijn beelden van hem opgedoken waarop te zien is dat hij een kerkdienst bijwoont in het bijzijn van de president en zijn familie.