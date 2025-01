25/1 in Nieuwsuur: Kunstroof in Drents Museum • 'Bolle Jos' in Sierra Leone • Migratie ook in Duitsland hét verkiezingsthema

Kunstroof in Drents Museum

Bij een inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen zijn archeologische topstukken buitgemaakt die eigendom zijn van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn de daders te zien op camerabeelden en is een uitgebrande auto gevonden.

NRC-journalist Hendrik Spiering vertelt wat er precies is gestolen. Hij schreef vorig jaar een verhaal over de tentoonstelling in Assen.