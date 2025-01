Chapple loopt Nederlands record op 1.500 meter, duikt onder limiet EK indoor

Atleet Samuel Chapple heeft bij indoorwedstrijden in Apeldoorn het Nederlands record op de 1.500 meter verbeterd. De 26-jarige Castricummer finishte in 3.35,61 en was daarmee 0,71 seconde sneller dan de toptijd die Robin van Riel een jaar geleden in Apeldoorn liep.

Chapple voldeed met zijn Nederlandse record bij zijn eerste wedstrijd van het jaar meteen aan het limiet voor de Europese indoorkampioenschappen. Die worden van 6 tot en met 9 maart in Apeldoorn gehouden.

Ook Mahadi Abdi Ali, die zaterdag achter Chapple tweede werd, voldeed met een tijd van 3.36,28 aan de limiet voor de EK-indoor. Hij opende vorige week zijn indoorseizoen al met een nieuw Nederlands record op de 3.000 meter. In Luxemburg klokte hij 7.40,99, waarmee hij ook op die afstand is geplaatst voor de EK.