'Crazy Canuck' Crawford wint op spectaculaire skipiste in Kitzbühel

Alpineskiër James Crawford heeft verrassend de winst gepakt bij de Hahnenkammrennen in Kitzbühel, het absolute hoogtepunt van het skiseizoen. Op de fameuze Streif-piste raffelde de Canadees de 3.312 meter lange piste het snelste af, voor de Zwitser Alexis Monney en landgenoot Cameron Alexander.

De leider in de wereldbeker Marco Odermatt werd zesde. Tweevoudig winnaar van vorig jaar, de Fransman Cyprien Sarrazin, ontbrak vandaag. Hij is herstellend van een hoofdoperatie na een harde val eerder dit seizoen in Bormio.

Spectaculair

De afdaling in Kitzbühel is het hoogtepunt van het skiseizoen, vanwege de spectaculaire piste waar de skiërs naar met enorme snelheden naar beneden gaan. Hij is ruim 3,3 kilometer lang dus, met de start op 1.665 meter hoogte en een verval van 860 meter tot aan de finish. En met als klap op de vuurpijl een maximaal stijgingspercentage van maar liefst 85 procent en een topsnelheid van rond de 140 kilometer per uur.

De Muizenval, de Steilhang, de Alte Schneise, de Seidlalmsprung, de Lärchenschuss en de Hausbergkante: dat zijn de sleutelpassages waarbij absolute concentratie van boven tot onder is vereist. En ook vandaag was dat niet anders.