Beslissende fase Duitse verkiezingscampagne barst los: zo liggen de kaarten

Of die partijen net wél of net niét de Bondsdag in komen, is cruciaal voor de coalitie-opties. Die zijn beperkt door de verwachte groei van de rechts-radicale AfD. Volgens de peilingen kan die doorgroeien naar een historische 20 procent, maar alle andere partijen sluiten samenwerking met de AfD uit.

De partij is de afgelopen tijd radicaler geworden, gesteund door verkiezingssucces in Oost-Duitsland. Een omstreden term als 'remigratie' is nu gemeengoed geworden. Ook wil de partij uit de EU stappen. Verder bepleit ze belastingverlichting voor vooral grootverdieners.

Hete fase

AfD hoopt meer genormaliseerd te worden. Het taboe om je achter de AfD te scharen, wordt minder. De partij hoopt op een Oostenrijk-scenario: daar bleek een coalitie zonder AfD-bondgenoot FPÖ onhaalbaar, waarna de partij alsnog mocht formeren. Vroeg of laat zal de zogeheten 'Brandmauer' vallen en moeten (vermoedelijk) de christendemocraten met hen in zee, hoopt de AfD.

Volgens onderzoeksbureau Forsa zijn AfD-kiezers het meest zeker over hun stem. Juist bij de middenpartijen weten veel kiezers nog niet wat ze gaan stemmen, of ze overwegen om thuis te blijven, mede door de impopulariteit van de politieke leiders. Daarmee is de verkiezingsstrijd nog lang niet beslist. De hete fase van de campagne is begonnen.