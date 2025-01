Vas houdt Nederlandse vrouwen achter zich in modderige veldrit Maasmechelen

Straks Van der Poel en Van Aert aan de start

De wereldbeker veldrijden is zaterdag en zondag in een livestream te zien op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live.

De mannen starten om 15.10 uur in Maasmechelen, die wedstrijd is live te volgen in deze stream. Onder anderen Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan aan de start.

Morgen zijn de wedstrijden in Hoogerheide ook live te volgen. De vrouwen starten dan om 13.40 uur, de mannen om 15.10 uur.