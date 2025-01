Van der Poel week voor WK veldrijden nog niet hersteld van gebroken rib

Mathieu van der Poel is een week voor de wereldkampioenschappen veldrijden nog niet volledig hersteld van de ribblessure die hem deze winter dwarszit. De rib van de regerend wereldkampioen is eind december gebroken, zo vertelt hij in Maasmechelen. Eerder meldde zijn ploeg dat hij zijn rib gekneusd had.

"Ik bleef last houden en een scan heeft getoond dat 'ie gebroken is", aldus Van der Poel.

Het bot is nog niet helemaal geheeld, waardoor hij niet pijnvrij kan fietsen. Toch staat Van der Poel vanmiddag wel aan de start van de wereldbekerwedstrijd van Maasmechelen, waarin hij voor de tweede en laatste keer dit seizoen de strijd aangaat met Wout van Aert.

"Het zit nog niet volledig aan elkaar, dus het is niet echt aangenaam om rond te rijden op de crossfiets", aldus Van der Poel. "Maar het is te doen. Het is ook niet zo dat ik er niet mee kan crossen."