'Trump agressief in telefoongesprek met Deense premier over Groenland'

Donald Trump heeft in een zeer verhit telefoongesprek vorige week met de Deense premier Mette Frederiksen duidelijk gemaakt dat hij Groenland echt wil overnemen van Denemarken. Dat zeggen vijf huidige en voormalige hoge Europese functionarissen tegen de Financial Times.

De intentie was volgens de bronnen heel duidelijk: Trump wil het eiland hebben. Volgens een van de bronnen zit Denemarken nu in crisismodus. Frederiksen zou Trump in het gesprek hebben gezegd dat Groenland niet te koop is.

Volgens de vijf functionarissen verliep het gesprek heel slecht. "Het was verschrikkelijk", zegt een van hen tegen de krant. De president was agressief en confronterend toen Frederiksen benadrukte dat het eiland niet te koop is. Trump bleef ook agressief toen ze aanbood om nauwer samen te werken op militair en economisch gebied.

"Het was voorheen moeilijk om hem serieus te nemen, maar nu denk ik dat het serieus is, en mogelijk dus heel gevaarlijk", zegt een van de anonieme hoge functionarissen.

Maatregelen

De Amerikaanse president zou in het telefoongesprek duidelijk hebben gemaakt dat hij maatregelen tegen Denemarken zal treffen, zoals het instellen van gerichte importheffingen.

Al in de week voor zijn inauguratie sprak Trump over het overnemen van het Groenland, het Panamakanaal en zelfs Canada. Het werd gezien als typische onderhandelingsstrategie van Trump om concessies af te dwingen. Maar volgens de functionarissen is Trump wel degelijk uit op uitbreiding van Amerikaans grondgebied.

Toen Trump nog niet was geïnstalleerd sloot hij desgevraagd militaire actie niet uit om controle over Groenland te krijgen, omwille van de 'nationale veiligheid'. Hij twijfelde toen openlijk of Groenland wel rechtmatig onderdeel van Denemarken is.

'Herken interpretatie niet'

Het Witte Huis heeft geen commentaar gegeven op het gesprek. Het kantoor van premier Frederiksen "herkent de interpretatie van het gesprek door anonieme bronnen niet".

Frederiksen heeft naar aanleiding van het telefoongesprek ontmoetingen gehad met grote Deense bedrijven als Novo Nordisk en Carlsberg om te praten over eventuele importtarieven van de VS.