Klimaatdemonstranten XR voeren actie bij A10 in Amsterdam, politie grijpt in

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) demonstreren bij een af- en oprit van de ringweg A10 in Amsterdam. De politie is bezig met het beëindigen van de demonstratie en het verwijderen van de actievoerders.

Enkele tientallen demonstranten bevinden zich op en bij de oprit bij ziekenhuis VUmc, in de buurt van het voormalige ING-kantoor. De actievoerders eisen dat die bank onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. Door de demonstratie liep het verkeer op de ringweg enige tijd vast.

De politie roept de demonstranten op te vertrekken, anders worden ze aangehouden. Volgens stadsomroep AT5 zijn veel betogers vrijwillig vertrokken. Eerder waren volgens de omroep al enkele al enkele actievoerders opgepakt, omdat ze van plan zouden zijn geweest op de A10 Zuid de snelweg te blokkeren. De demonstranten hebben de snelweg niet bereikt, maar bleven op de afrit, zegt een woordvoerder van de politie.

Vanwege de demonstratie was de snelweg ter hoogte van het voormalige ING-gebouw enige tijd afgesloten. De weg is inmiddels weer grotendeels vrij. De afrit bij het VUmc is nog wel afgezet.

Demonstratie verboden

Eerder deze week had burgemeester Halsema de demonstratie verboden vanwege "zeer grote veiligheidsrisico's" en omdat de weg een belangrijke aanrijroute is voor nood- en hulpdiensten.

XR demonstreerde vorig jaar ook meermaals op de A10 ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van de ING (de 'poenschoen'). Het ging ook toen om een protest tegen de investeringen van de bank in de fossiele industrie.

