Kiel en Slendebroek winnen open NK marathonschaatsen op de Weissensee

Bij de vrouwen won Kiel de massasprint van een flink uitgedund peloton van maar zestien schaatssters.

Ondanks vele aanvalspogingen lukte het geen enkele schaatsster om uit de greep van het peloton te blijven. Femke Mossinkoff probeerde het nog wel. Donderdag verwees ze Kiel nog naar plek twee in de Aart Koopmans Memorial met een solo, maar nu had de Akerslootse geen succes.

Voor de 28-jarige Kiel is het haar eerste titel. Twee jaar geleden was ze op de Weissensee al wel de beste in de Aart Koopmans Memorial.