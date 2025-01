Ondanks verbod toch gokreclame op Belgische voetbalshirts, 'kan ook hier gebeuren'

Een voetballer die op zijn shirt de naam van een casino draagt, rennend langs reclameborden van goksites. Dit soort reclames voor gokbedrijven in de sport zou per 1 juli moeten verdwijnen, maar het is de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Een vergelijkbaar verbod in België dat dit jaar is ingegaan, wordt namelijk grotendeels omzeild.

Goksites richten daar massaal sportnieuwssites op en zetten de naam van die site op het shirt. Voetbalclub Dender heeft sponsor Star Casino vervangen door Star Sport tv en Standard Luik speelt voortaan met Circus Daily in plaats van Circus Casino. Op die manier blijven de bedrijven zichtbaar en hopen ze toch aan de regels te voldoen.

Ook bij Club Brugge hebben sponsors andere wegen gevonden om reclame te maken. Die ploeg speelde eerder met goksite Unibet op het shirt. Sinds 1 januari is die naam vervangen door U-experts, een app van Unibet die al snel doorverwijst naar het casino. Stadgenoot Cercle Brugge speelde vorig jaar nog met 'Golden Palace casino' op het shirt, maar sinds 1 januari is het woord casino vervangen door news.

Niet strikt genoeg

De Nederlandse Kansspelautoriteit kijkt met zorgen naar de situatie in België en denkt dat ook in Nederland gokbedrijven zullen proberen op een of andere manier in het stadion aanwezig te blijven. De toezichthouder denkt na over manieren hoe dat te voorkomen.

"We willen graag dat de wet wordt aangepast zodanig dat aanbieders wel de ruimte krijgen om reclame te maken, maar dat we de vormen van omzeiling die we nu in België zien, kunnen tegenhouden."

Zoals de regelgeving nu is, kan de toezichthouder zich alleen maar richten op de gokbedrijven. "Daarom wordt het lastig om na 1 juli ook op te treden tegen bijvoorbeeld influencers, vloggers of andere bedrijven die reclame maken op shirts om te gokken."

40 miljoen

Voor voetbalclubs is de sponsoring door goksites een mooie aanvulling op de begroting. Voetbalbond KNVB schat dat clubs per jaar zo'n 40 miljoen euro binnenkrijgen van gokbedrijven. Met een verbod valt dat dus weg, en bovendien zijn er indirecte gevolgen zoals een lagere opbrengst van uitzendrechten. De KNVB schat dat laatste verlies op ongeveer 30 miljoen euro.

De online gokmarkt ging in het najaar van 2021 open en direct werd er volop reclame gemaakt. Vrijwel elke betaaldvoetbalclub sloot een overeenkomst met een gokbedrijf.

Om kwetsbare groepen beter te beschermen, werd in de zomer van 2022 besloten om reclames voor goksites te beperken. De sportwereld mocht nog iets langer met de goksites in zee, maar per 1 juli 2025 komt daar een einde aan. Dat betekent dat de naam van de goksites niet meer op de shirts mogen staan en niet meer op de reclameborden. De KNVB zegt te verwachten dat de Kansspelautoriteit en de Reclame Code Commissie het verbod gaan handhaven.

Onderzoek

Volgens de Belgische regels mag gokreclame op de achterkant van het shirt nog wel, als het maximaal 75 vierkante centimeter groot is. De reclame op het shirt van Club Brugge is aanzienlijk groter, maar de club telt het oppervlakte van alleen de letters en niet de ruimte tussen de letters mee.

De Belgische Kansspelcommissie onderzoekt of er regels worden overtreden. Of goksites dit soort trucs ook in Nederland van stal halen, is afwachten. Gokbedrijven willen niet op de situatie in België reageren en zeggen zich aan de regels te zullen houden.