Nieuwe racekalender voor motocrossers Herlings en Coldenhoff

In totaal staan er zeventien races op het programma de komende maanden, waarbij de Grand Prix van Rusland en die van Portugal nog een plek op de kalender dienen te krijgen. Bij de evenementen is beperkt publiek welkom.

Naast de drie grands prix in het Letse Kegums worden er ook meerdere races gehouden in het Italiaanse Faenza (twee keer) en het Belgische Lommel (drie keer). Hierbij zal iedere keer de baan verbouwd worden.

Motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hervatten hun seizoen binnenkort met drie races in Letland. Het was al bekend dat het MXGP-seizoen, dat in maart na twee races werd stilgelegd vanwege de coronapandemie, op 9 augustus weer verder zou gaan. Nu heeft de WK-organisatie de herziene kalender bekendgemaakt.

Op de nieuwe kalender is er geen plek meer voor de grands prix van Tsjechië, Zweden, Finland, Duitsland, Indonesië en Azië (ook in Indonesië). Deze worden volgend jaar wel weer verreden.

Motocross of Nations

Omdat de coronamaatregelen in Frankrijk erg streng zijn zal de jaarlijkse Motocross of Nations tot 2023 niet meer in het Franse Ernée worden gehouden. De jaarlijkse afsluiter van het seizoen zal dit jaar plaatsvinden in Groot-Brittannië.