Archeologische topstukken buitgemaakt bij inbraak Drents Museum

Bij een inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen zijn archeologische topstukken uit Roemenië buitgemaakt. Dat verklaarde het Openbaar Ministerie op een persconferentie naar aanleiding van de inbraak.

Een van de topstukken is de gouden helm van Cotofenesti. Het stuk is van bijna zuiver goud. Algemeen directeur Harry Tupan van het museum noemt het een "zwarte dag voor het Drents Museum en voor het Nationaal Historisch Museum in Boekarest".

Het museum werd vannacht rond 03.45 uur getroffen door een zware explosie. Ramen sneuvelden en ook omliggende panden liepen schade op. Volgens de politie zijn er meerdere daders en was de inbraak goed voorbereid.

Brandende auto

Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn de daders te zien op camerabeelden en is een uitgebrande auto gevonden. De politie houdt er rekening mee dat er een link is met de daders. "Mogelijk zijn de daders bij de brandende auto overgestapt op een ander voertuig", aldus de politie.

De algemeen directeur reageerde aangeslagen op het verdwijnen van de stukken. Tupan: "In ons vak gaat het niet om goud. Het gaat om cultureel erfgoed en dat erfgoed is op een hele wrede manier van ons afgenomen en dat doet pijn."

Volgens Tupan zijn er in ieder geval vier topstukken ontvreemd. Naast de gouden helm zijn er ook nog drie gouden armbanden weg. De algemeen directeur heeft zijn Roemeense collega direct op de hoogte gesteld. "Hij was bijzonder geschokt en zag lijkbleek", zegt Tupan.

Volgens de directeur was de beveiliging van het museum voorzover bekend op orde.

Bekijk hieronder een impressie van de Roemeense tentoonstelling in het Drents Museum: