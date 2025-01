Keys verslaat Sabalenka en wint met Australian Open haar eerste grandslamtitel

Madison Keys heeft voor het eerst in haar loopbaan een grandslamtoernooi gewonnen. De 29-jarige Amerikaanse was in de finale van de Australian Open verrassend te sterk voor Aryna Sabalenka, die de vorige twee edities won in Melbourne.

Keys nam in de eerste game het voortouw door de moeizame start van de nummer 1 van de wereld te bestraffen met een break. Ze verloor de tweede set, maar herpakte het initiatief op het beslissende moment en won met 6-3, 2-6, 7-5.

De eindstrijd in Melbourne was pas de tweede grandslamfinale voor Keys, en de eerste sinds 2017 bij de US Open.

"Na die finale wist ik niet of ik ooit nog de kans zou krijgen", zei de geëmotioneerde winnares. "Vorig jaar was heel zwaar door blessures. Dat ik hier nu mag staan met mijn eerste grandslamtitel betekent de wereld voor mij."

Sabalenka verdedigde in de Rod Laver Arena haar titel. Met een derde Australian Open-winst op een rij had de Belarussische zich in een exclusief rijtje kunnen voegen van vrouwen die drie keer op een rij hebben gewonnen in Melbourne. Margaret Court, Evonne Goolagang, Steffi Graf, Monica Seles en Martina Hingis deden dat in de vorige eeuw.

Zwakke start Sabalenka

Sabalanka begon nog uiterst moeizaam aan de finale. Ze maakte een nerveuze indruk en sloeg te veel dubbele fouten. Keys begon juist vol bravoure aan de partij en bracht Sabalenka vooral met haar harde forehand in de problemen.

In de eerste game wist Keys Sabalenka al te breken. Vervolgens liep ze in een behoorlijk hoog tempo uit naar een 5-1 voorsprong.