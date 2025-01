Gouden Ganzenveer voor Belgische auteur Bart van Loo

De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar de Belgische schrijver Bart van Loo. Voorzitter van de Academie oud-minister Jet Bussemaker maakte dat bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1.

Volgens de jury bereikt Van Loo door zijn aanstekelijke manier van schrijven een zeer breed publiek. "Van Loo heeft een gevarieerd oeuvre, met zijn liefde voor de Franse cultuurgeschiedenis in al haar facetten als rode draad", zegt Bussemaker. Van zijn boek De Bourgondiërs, over een van de belangrijkste dynastieën in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen, zijn meer dan 400.000 exemplaren verkocht.

De podcast die hij daarover produceerde kreeg meer dan 8 miljoen luisteraars, en Van Loo maakte ook theatershows in België, Nederland en Frankrijk op basis van de boeken die hij heeft geschreven, zoals In de Schaduw van de Revolutie, over het leven van de Franse Keizer Napoleon.

De Gouden Ganzenveer gaat ieder jaar naar een schrijver die een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse taal en literatuur. De uitreiking is op 2 april in het kantoor van De Nederlandse Bank in Amsterdam.