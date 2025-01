Toneelregisseur Johan Doesburg (69) overleden

Toneelregisseur Johan Doesburg is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie in een rouwadvertentie in NRC bekendgemaakt. Volgens de Theaterkrant koos Doesburg voor euthanasie.

In de rouwadvertentie van de krant wordt aan het toneelstuk Hamlet van William Shakespeare gerefereerd met de zin: "Bereidheid, daar gaat het om". Daarmee spreekt Hamlet uit dat hij bereid is om te sterven.

In 1993 begon de theatermaker als regisseur bij het Nationale Toneel in Den Haag, een jaar later werd hij artistiek leider. Tot 2015 bleef hij verbonden aan het Nationale Toneel.

Doesburg regisseerde een groot aantal toneelstukken: klassiekers als Hamlet en Medea, maar stukken ook van moderne schrijvers als Sarah Kane, Rainer Werner Fassbinder en Enda Walsh.

Veel succes had hij met zijn bewerkingen van eigentijdse boeken, zoals Elementaire deeltjes (2005), een roman van de Franse schrijver Michel Houlebecq, Tirza (2010) van Arnon Grunberg, De prooi (2012), het boek van Jeroen Smit over ABN Amro en Het stenen bruidsbed (2014), de roman van Harry Mulisch over het bombardement op Dresden uit 1959.

Judas

In de periode daarna was Doesburg als freelanceregisseur actief. Zo deed hij de regie van de toneelvoorstelling Achter het Huis, geïnspireerd op het dagboek van Anne Frank en van de toneelbewerking van het boek Judas van Astrid Holleeder. Zijn laatste project was Gif (2022).

Veel acteurs sleepten met hun spel in Doesburgs voorstellingen de belangrijkste toneelprijzen in de wacht. Zo ontving Gijs Scholten van Aschat de belangrijkste toneelprijs, de Louis d'Or, voor zijn rol in Decadence, Victor Löw ontving zowel de Louis d'Or als de Theo d'Or voor zijn vertolking van de Indonesische president Soekarno in Soekarno.

Ariane Schluter kreeg in 2003 de Theo d'Or voor haar spel als Nina Leeds in Strange Interlude en Kees Hulst in 2010 ontving de belangrijkste toneelprijs (Louis d'Or) voor zijn rol als Jörgen Hofmeester in Tirza.