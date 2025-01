Rolstoeltennisster Van Koot verliest finale Australian Open van Kamiji

Omdat nummer één van de wereld De Groot herstellende is van een heupoperatie, stond al vast dat het toernooi na vier jaar een andere winnares zou krijgen. Als nummer drie van de wereld had Van Koot goede hoop dat ze het grandslamtoernooi in Melbourne kon winnen, iets wat ze in 2013 al eens eerder deed.

Maar ook nummer twee van de wereld Kamiji had haar zinnen op de titel gezet. Een geduchte concurrent, want zij won bij de Paralympische Spelen in Parijs twee keer goud. In de finale van het enkelspel versloeg ze De Groot en in de dubbelspelfinale won ze samen met haar partner van De Groot en Van Koot.