Narváez is de sterkste op Willunga Hill en grijpt macht in Tour Down Under

Jhonatan Narváez heeft de macht in de Tour Down Under gegrepen. De Ecuadoriaan van UAE Emirates won de vijfde etappe door Oscar Onley en Finn Fisher-Black te kloppen in een lange sprint en reed Javier Romo uit de leiderstrui.

Romo (Movistar) had voorafgaand aan de rit een voorsprong van slechts vier seconden en koos op de slotklim verrassend de aanval. De Spanjaard kon naar eigen zeggen niet vertrouwen op zijn sprint, zeker niet in een duel met naaste belager Narváez.

Willunga Hill, al jaren de scherprechter

Voordat de pittige beklimming van Willunga Hill, al jaren de scherprechter in de rittenkoers in en rond Adelaide, in zicht kwam, beproefden veel renners hun geluk in de aanval. Pascal Eenkhoorn begon er vroeg aan en de Nederlander van Soudal-Quick Step kreeg met onder anderen Michael Hepburn en Ben Swift erkende hardrijders met zich mee.

Op de eerste omloop over Willunga Hill werd de kopgroep gegrepen, waarna Mauro Schmid en Chris Harper demarreerden. Het duo werd vlak voor de slotklim gegrepen.