PSV put hoop uit 'beste wedstrijd van 2025', maar lijntje blijft flinterdun

De 2-3 zege in de Champions League bij Rode Ster Belgrado geeft de Eindhovense burger weer goede moed. Want door een moeizaam begin na de winterstop dreigde alles uit de handen te glippen van PSV, dat in 2024 vrij constant een erg hoog niveau haalde.

"Ik vind dat we dat niveau voor het eerst in 2025 weer hebben laten zien", zegt trainer Peter Bosz. Hij zag PSV de voorbije weken moeizaam spelen tegen AZ (2-2), Excelsior (5-4 zege na verlenging) en PEC Zwolle (3-1 verlies).

Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda moet blijken of PSV het matige begin van 2025 definitief achter zich kan laten. De vraag is of PSV er echt bovenop is, want het lijntje was dinsdagavond flinterdun in Belgrado.