X verliest bijna half miljoen gebruikers, maar gebruik wordt intensiever

X, het voormalige Twitter, heeft in Nederland het afgelopen jaar flink wat gebruikers verloren. Bijna een half miljoen mensen verlieten het platform dat in handen is van ondernemer Elon Musk, blijkt uit een representatief onderzoek van Newcom onder ruim 6000 Nederlanders.

Het onderzoeksbureau doet elk jaar onderzoek naar het gebruik van sociale media in Nederland. Over de hele linie komt daaruit naar voren dat Nederlanders steeds minder verschillende platformen zijn gaan gebruiken, maar ze brachten wel meer tijd door op de platformen waarop ze actief waren.

Zo nam het dagelijkse gebruik van de mensen die X wel bleven gebruiken licht toe. En ook populaire platformen als Whatsapp, TikTok, YouTube en LinkedIn zagen het dagelijks gebruik sterk toenemen. Gemiddeld zijn Nederlanders op twee verschillende platformen actief.

Ook daling bij BeReal

Naast de daling van het aantal gebruikers van X zagen ook Facebook en Pinterest een daling in het aantal gebruikers, respectievelijk met 180.000 en 300.000.

Ook het kleinere platform BeReal werd minder gebruikt, zo'n 600.000 mensen verwijderden vorig jaar de app. Met BeReal moeten mensen op een willekeurig tijdstip tegelijk een foto maken van wat ze op dat moment aan het doen zijn.

De populariteit van het platform nam vooral een vlucht vlak na de coronacrisis, maar lijkt nu dus op zijn retour. Als een van de weinige platformen daalde het dagelijks gebruik van BeReal ook door de mensen die wel op de app actief waren.

Newcom heeft mensen niet bevraagd over waarom mensen een platform verlieten. Maar bij X lijken velen het platform vaarwel te zeggen vanwege de huidige eigenaar, Elon Musk. De ondernemer is een vertrouweling van de Amerikaanse president Trump. Europese politici maken zich zorgen dat Musk met zijn platform de Europese politiek probeert te beïnvloeden. Mogelijk kreeg het alternatief voor X van Meta, Threads, er daarom 270.000 gebruikers bij.

Gevaar voor mentaal welzijn

Hoewel sociale media intensiever werden gebruikt, komt uit het onderzoek naar voren dat mensen zich ook meer zorgen maken over de negatieve invloed die ze hebben. 6,9 miljoen Nederlanders vinden dat de sociale media een gevaar vormen voor het mentale welzijn. Dat is een stijging van 600.000 mensen vergeleken met het jaar ervoor.

2,4 miljoen mensen zeggen zich ongelukkiger te voelen door het gebruik van sociale media, tegenover 2,2 miljoen vorig jaar. Jongeren voelen dit het sterkst, zeggen de onderzoekers. Een kwart van de Gen Z-ers geeft aan zich minder gelukkig te voelen door sociale media. Bij 60-plussers gaat het om vijf procent of minder.

Vanwege deze zorgen zijn bijna zes op de tien Nederlanders voor een verbod op het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. De steun voor zo'n verbod neemt vooral toe naarmate men ouder wordt. De overgrote meerderheid van de voorstanders van een verbod geeft de schadelijke effecten van sociale media op kinderen als reden.