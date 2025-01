Wekdienst 25/1: Uitruil gijzelaars • Veldrijden in Maasmechelen

Goedemorgen! Vier Israëlische gijzelaars worden vandaag vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. En in Maasmechelen komen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in actie voor de wereldbeker veldrijden.

Eerst het weer: het is vandaag bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. In het westen van het land is het vanmiddag droog. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden.