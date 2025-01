Explosie en mogelijke inbraak bij Drents Museum in Assen

Bij het Drents Museum in Assen is vannacht een explosie geweest. Mogelijk ging de explosie gepaard met een inbraakpoging bij het museum. Het is niet bekend of er buit is meegenomen.

De explosie vond rond 03.45 uur plaats. Door de kracht liepen meerdere panden aan de Brink schade op, het gaat onder meer om gesneuvelde ruiten.

Er is nog niemand aangehouden. Ook is het niet bekend of een of meerdere personen betrokken zijn geweest bij de explosie dan wel inbraakpoging. De politie roept getuigen op zich te melden.

Oude rijk

In het Drents Museum is momenteel een grote archeologietentoonstelling over het oude rijk Dacië in het huidige Roemenië, genaamd Dacia - Rijk van goud en zilver. Daarvoor liggen in het museum meer dan vijftig goud- en zilverschatten uit het Roemenië van de 20e eeuw voor Christus tot de 3e eeuw na Christus.