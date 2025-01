Nieuwe groep Palestijnen komt vrij na belofte vrijlating 4 Israëlische gijzelaars

Als alles volgens afspraak verloopt, komt vanochtend een nieuwe groep Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. Later op de dag volgt dan de vrijlating door Hamas van vier Israëlische militairen.

Het is de tweede ronde vrijlatingen in de eerste fase van de staakt-het-vuren-overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen. De namen van de vier militairen zijn gisteren bekendgemaakt, maar in de Palestijnse gebieden wordt nog altijd gewacht op wie er gaat vrijkomen.

Volgens de gemaakte afspraken zouden voor elke vrouwelijke Israëlische militair die wordt vrijgelaten, 50 Palestijnse vrouwen en kinderen vrijkomen. Omdat Hamas vier vrouwelijke militairen zegt vrij te laten, zou Israël vandaag dus 200 Palestijnen moeten laten gaan. Naar verwachting dus allemaal vrouwen en kinderen.

In Israëlische gevangenissen zitten zeker 10.000 Palestijnen vast. Dat is een verdubbeling sinds 7 oktober 2023. Een deel van hen is gevangengezet voor bijvoorbeeld het gooien van stenen of molotovcocktails naar Israëlische militairen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Andere arrestanten zitten vast voor zwaarder geweld of terreur, maar veel mensen zijn ook gearresteerd om hun uitingen op sociale media of ander geweldloos verzet. In veel gevallen is het niet duidelijk waarom iemand is opgepakt.

Een deel van die mensen zit in 'administratieve detentie'. Correspondent Nasrah Habiballah legt in deze video uit wat dit is: