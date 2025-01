Pete Hegseth minister van Defensie VS na beslissende stem vicepresident Vance

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van oud-militair en voormalig televisiepresentator Pete Hegseth tot minister van Defensie. Voor zijn aanstelling was de stem van vicepresident J.D. Vance nodig, nadat de stemming in de Senaat was geëindigd in vijftig stemmen voor en vijftig tegen.

De Republikeinen hebben in de Senaat 53 zetels, de Democraten 45 en er zijn twee onafhankelijke senatoren, maar de Republikeinen Susan Collins, Mitch McConnell en Lisa Murkowski stemden net als alle Democraten en onafhankelijken tegen. Bij een gelijke stand wordt de voorzitter van de Senaat opgeroepen om zijn stem uit te brengen en dat is vicepresident Vance.

Presentator en veteraan

Pete Hegseth is vooral bekend als presentator bij nieuwszender Fox News. Daarnaast diende hij als officier bij de Nationale Garde en werd hij in die hoedanigheid uitgezonden naar Irak, Afghanistan en het militaire detentiekamp Guantánamo Bay op Cuba. Ook schreef hij een boek over de in zijn ogen negatieve gevolgen van diversiteit, gelijkheid en inclusie voor de Amerikaanse strijdkrachten.

Hij raakte in opspraak na beschuldigingen van seksueel misbruik, mishandeling van zijn ex-vrouw en alcoholgebruik op het werk. Republikeinse senatoren spraken juist lovend over Hegseth, die volgens hen als relatieve buitenstaander in Washington een frisse wind is. Ze roemden daarnaast zijn militaire ervaring.