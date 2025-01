Tien mannen opgepakt bij illegale bijeenkomst van Satudarah in Tilburg

In Tilburg zijn tien mannen opgepakt in een café waar volgens de politie leden van de verboden motorclub Satudarah bijeen waren gekomen. De mannen zijn naar het politiebureau gebracht en worden na verhoor vrijgelaten. De politie zegt dat er bij de inval "aanzienlijke hoeveelheden" contant geld in beslag zijn genomen.

Motorclub Satudarah werd in 2018 verboden door de rechter wegens criminele activiteiten en het daarmee gepaard gaande gevaar voor de openbare orde. Dat vonnis werd in hoger beroep en bij de Hoge Raad in stand gehouden. Het verbod betekent in de praktijk onder meer dat het Satudarah-logo is verboden, dat leden niet meer bijeen mogen komen in clubhuizen en dat zij hun Satudarah-hesjes niet meer mogen dragen.

Arrestatieteam ingezet

Bij de inval in café 't Uilennest werd een arrestatieteam ingezet. De politie hield de horecagelegenheid in de gaten na een tip dat voormalige leden van de Nederlands-Molukse motorclub er op vaste tijden clubavonden hielden.

"Meerdere mannen hadden hun bovenlichaam ontbloot en poseerden voor een foto met de vlag van de Republiek der Zuid-Molukken. Op de ruggen van deze mannen was de naam en het clublogo van de verboden motorclub duidelijk te lezen", stelt de politie.