Stolz vliegt in Calgary naar baanrecord en wereldbekergoud 1.500 meter

Ning Zhongyan, zijn directe tegenstander in de rit, wist Stolz redelijk bij te benen, maar het zilver was het hoogst haalbare voor de Chinees. Hij was 1,02 seconden langzamer dan de winnaar. Het brons was voor de Noor Peder Kongshaug: 1.42,25.

Prins beste Nederlander

Tim Prins werd op de vijfde plaats de beste Nederlander op de 1.500 meter. Met 1.43,07, waarmee hij met 0,46 seconden zijn persoonlijk record verbeterde, werd hij uiteindelijk vijfde. Hij reed tegen Kim Min-seok, die in 2018 brons won op de 1.500 meter bij de Winterspelen. Prins ging met voorsprong de laatste ronde in, maar Kim had een snellere slotronde in huis. De Koreaanse Hongaar klokte 1.42,63 en werd vierde.

De 21-jarige Prins had alles gegeven in zijn rit en kon na zijn race nauwelijks op zijn benen blijven staan. "Ik ben in lange tijd niet zo stuk gegaan", aldus Prins. "Ik heb de hele wedstrijdmaaltijd eruit gekotst."