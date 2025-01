Beune wint voor het eerst 5.000 meter in wereldbeker, zilver voor Conijn

Beune had in Calgary, waar de derde wereldbeker van het seizoen wordt gehouden, weinig aan haar Canadese tegenstandster Ivanie Blondin. De Nederlandse startte veel sneller en zag Blondin de hele race niet meer terug.

Langzaam liepen de rondetijden van Beune, die bekendstaat om races met oplopende rondetijden, wel op, maar ze hield het verval voor haar doen beperkt. In de laatste ronde moest Beune zichtbaar knokken om haar snelheid vast te houden. Toch finishte ze in 6.45,76, een persoonlijk record.

Nederlandse onderonsje

Conijn en Sanne In 't Hof waren aan elkaar gekoppeld bij de loting. In dat Nederlandse onderonsje ging de 23-jarige Conijn razendsnel van start. In 't Hof kon in de eerste ronden Conijn, die met een ronde van dertig seconden begon, nog knap volgen, maar na ruim twee kilometer werd het gat snel groter.

De rondetijden van In 't Hof liepen in de slotfase rap op, Conijn reed daarentegen een heel vlakke race. In de laatste ronde had ze zelfs nog een versnelling in huis. Ze klokte 6.47,44, ruim een seconde onder haar persoonlijk record (6.48,96). In 't Hof zette een tijd van 6.57,72 neer.

Marijke Groenewoud bleef ver verwijderd van het podium. Ze werd met 7.10,10 tiende.