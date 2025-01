Beune wint voor het eerst 5.000 meter in wereldbeker, zilver Leerdam en Conijn

Conijn en Sanne In 't Hof waren aan elkaar gekoppeld bij de loting. In dat Nederlandse onderonsje ging de 23-jarige Conijn razendsnel van start. In 't Hof kon in de eerste ronden Conijn nog knap volgen, maar na ruim twee kilometer werd het gat snel groter.

De rondetijden van In 't Hof liepen in de slotfase rap op, Conijn reed daarentegen een heel vlakke race. In de laatste ronde had ze zelfs nog een versnelling in huis. Ze klokte 6.47,44, ruim een seconde onder haar persoonlijk record (6.48,96). In 't Hof zette een tijd van 6.57,72 neer.

Marijke Groenewoud bleef ver verwijderd van het podium. Ze werd met 7.10,10 tiende.

Zilver voor Leerdam

De 1.000 meter kende geen Nederlandse winnaar, maar Leerdam eindigde wel op het podium. De tweevoudig wereldkampioen op de kilometer klokte een snelle tussenronde (26,4), maar kreeg het vervolgens zwaar.

Ze kwam 0,36 seconden tekort voor het goud, dat net als in de eerste twee wereldbekers van het seizoen naar Takagi ging.

Angel Daleman, die dit seizoen haar grote doorbraak kent en al twee wereldbekermedailles veroverde, verbeterde zichzelf op de 1.000 meter en werd met 1.14,22 vierde.

Suzanne Schulting reed geen vlekkeloze race en bleef dan ook ver verwijderd van het podium. De meervoudig shorttrackkampioene moest alle zeilen bijzetten om niet onderuit te gaan. In de laatste meters verloor ze haar evenwicht en met beide benen tegelijk op het ijs kwam over de finish. Haar tijd van 1.15,07 was goed voor de elfde plaats.

Antoinette Rijpma-de Jong was met 1.15,10 net iets langzamer dan Schulting en werd twaalfde.