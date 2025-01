Tienduizenden protesteren tegen Ruslandgezinde Slowaakse premier Fico

In Slowakije zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de pro-Russische koers van premier Fico. Er werd in bijna dertig steden gedemonstreerd; voor het regeringsgebouw in de hoofdstad Bratislava stonden volgens de organisatoren zo'n 60.000 betogers.

Premier Fico bracht vorige maand een bezoek aan de Russische president Poetin en keert zich tegen militaire steun aan Oekraïne. Onlangs zinspeelde hij op een vertrek van Slowakije uit de EU en de NAVO. Zijn beleid roept in eigen land steeds meer weerstand op, de protesten worden steeds groter.

Volgens Fico probeert de oppositie zo, met hulp uit het buitenland, de macht te grijpen. De oppositie ontkent dat. Een oppositiepartij heeft afgelopen week opgeroepen om de regering strafrechtelijk te onderzoeken. Fico zou de inlichtingendienst misbruiken om politieke tegenstanders en activisten te bespioneren en onder druk te zetten.