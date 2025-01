Zestien huizen ontruimd vanwege brand in loods met oldtimers in Franeker

De bewoners van zestien huizen in Franeker brengen de nacht niet thuis door vanwege een brand in een nabijgelegen loods. De meeste bewoners hebben zelf onderdak gevonden bij familie of vrienden, voor een aantal mensen is een slaapplek geregeld.

De brand brak rond 20.00 uur uit in een loods met daarin zeventien oldtimers en een boot. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar huizen naast de loods, maar evacueerde alle bewoners.

Drone ingezet

Rond middernacht bracht een drone van de brandweer de situatie in kaart en om 01.15 was de brand onder controle. Van de loods en de voertuigen is niets meer over. Zaterdagochtend wordt bekeken of de mensen weer naar hun huis kunnen.

Een persoon kreeg te veel rook binnen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer waarschuwde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en eventuele mechanische ventilatie uit te zetten.