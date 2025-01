Zestien huizen ontruimd vanwege brand in loods in Franeker

In Franeker zijn zestien huizen ontruimd vanwege een brand in een loods met voertuigen. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. In de loods stonden zeventien oldtimers en een boot, zegt de brandweer.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar huizen naast de loods. De brand brak even na 20.00 uur uit, de oorzaak is nog niet bekend. Rond middernacht is een drone van de brandweer opgestegen om de brand van boven in kaart te brengen.

Een persoon kreeg te veel rook binnen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten en eventuele mechanische ventilatie uit te zetten.