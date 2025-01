Vier Nederlanders naar tweede dag Dutch Darts Masters, herhaling WK-finale in Den Bosch

Dutch Darts Masters

De Dutch Darts Masters in Den Bosch zijn onderdeel van de World Series, een reeks toernooien over de hele wereld waarin acht wereldtoppers het opnemen tegen acht 'uitdagers' uit het land of de regio waar het desbetreffende toernooi wordt gehouden.

In de Maaspoort komt de voltallige line-up van de Premier League in actie tegen acht afgevaardigden uit de Benelux, wat in de praktijk neerkomt op zeven Nederlanders plus Dimitri Van den Bergh uit België.

Van Gerwen won de vorige editie van de Dutch Darts Masters door Luke Littler in de finale te verslaan. De winnaar van het toernooi neemt bijna 24.000 euro mee naar huis.