Veel meer Oekraïners ontvluchten dienstplicht: 'Geen perspectief, behalve oorlog'

Het aantal Oekraïense mannen dat de oorlog ontvlucht en illegaal de grens oversteekt naar Oost-Europese landen, is het afgelopen jaar sterk toegenomen.

Volgens de cijfers van het Europese grensagentschap Frontex staken vorig jaar 14.232 Oekraïners de grens over naar Europa, drie keer zoveel als het jaar ervoor. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger.

Oekraïense mannen tussen de 18 en de 60 mogen het land niet verlaten voor het geval ze worden opgeroepen voor militaire dienst. De Oekraïense grenspolitie onderschept af en toe mannen op die toch proberen te vluchten. Aantallen wil een woordvoerder niet noemen, wel dat de grootste groep illegale overstekers bestaat uit mannen tussen de 18 en 60.

De Roemeense hulpdiensten rukken bijna dagelijks uit om Oekraïense mannen uit de bergen te redden, zegt Dan Benga, commandant van de reddingsdienst in de regio Maramures. "Ze slaan op de vlucht om aan de oorlog te ontsnappen. Dat is de hoofdreden."

Benga's team controleert in het noorden van Roemenië een grens van zo'n 200 kilometer met Oekraïne. "De mannen vluchten omdat ze geen professionele strijdkrachten zijn. Ze zijn niet blij met de oorlog en willen niet vechten."

Soms gaat het mis: in totaal zijn zeventien Oekraïners in deze regio gestorven bij hun tocht door de bergen, onder meer door onderkoeling. "Zodra ze de grens oversteken, zijn ze in levensgevaarlijk gebied", zegt Benga.

De reddingswerkers treffen vaak oververmoeide mannen aan: