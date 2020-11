Koolhof beleeft succesvolle ATP Finals, ondanks tegenvaller: 'Niet netjes'

Het zijn vreemde dagen voor tennisser Wesley Koolhof. De Nederlandse dubbelspecialist beleeft met de Kroaat Nikola Mektic het hoogtepunt uit zijn loopbaan met een halvefinaleplaats op de ATP Finals, maar de twee nemen na dit toernooi wel onverwacht afscheid van elkaar.

Koolhof werd namelijk vorige week, vlak voor de start van het eindejaarstoernooi in Londen, verrast met het nieuws dat Mektic in landgenoot Mate Pavic een nieuwe dubbelpartner heeft gevonden voor 2021.

'Het is niet anders'

"Niet netjes, want we hadden eerder afgesproken dat we volgend jaar zouden doorgaan als koppel. Maar het is niet anders", reageert Koolhof, die daarna meteen zelf zaken is gaan doen en op zoek is gegaan naar een nieuwe partner.