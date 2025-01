Derde verdachte opgepakt om dodelijke schietpartijen Rotterdam

De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de drie dodelijke schietincidenten in Rotterdam-IJsselmonde. Hij werd vandaag aangehouden in zijn woonplaats Assen en zit vast voor verhoor. Wat zijn rol is geweest, wordt nog onderzocht.

De jongen is de derde verdachte in de zaak. Op 30 december werd een Amsterdammer van 20 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee moorden. Drie dagen later, toen ook een derde moord was gepleegd, volgde de arrestatie van de vermoedelijke schutter, Sendric S.

De 24-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zou in een periode van twaalf dagen drie mannen hebben doodgeschoten in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. De slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81.

Bij zijn arrestatie van S., in een woning in Rotterdam, werd het vuurwapen gevonden waarmee de moorden vermoedelijk zijn gepleegd. Hij zit nog altijd vast.