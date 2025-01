Volendam blijft winnen in eerste divisie, geen feest op veld voor gered Vitesse

FC Volendam is hard op weg naar promotie richting de eredivisie. 'Het andere Oranje' heeft vrijdagavond met 3-1 gewonnen van MVV en staat nu negen punten boven de derde plek, de eerste plek die geen recht geeft op directe promotie.

Vitesse, dat eerder vandaag naar buiten bracht vijf nieuwe eigenaren te hebben gevonden, kon na een mooie dag geen feest vieren op het veld. Thuis werd met 0-3 verloren van FC Dordrecht.

In Volendam is het al maandenlang wel feest. De laatste nederlaag in de eerste divisie dateert alweer van 27 september en de ervaren rotten Robert Mühren en Henk Veerman geven de supporters wekelijks wat te juichen. De twee maakten tot vrijdagavond gezamenlijk al 27 doelpunten, daar kwamen vanavond tegen MVV een 28ste en 29ste bij.

Veerman tikte na 35 minuten spelen knap de 1-0 binnen op aangeven van Brandley Kuwas en met veel geluk zorgde hij tien minuten voor tijd voor de derde treffer. Tussendoor maakte Alex Plat uit een rebound de 2-0, nadat Romain Matthys een vrije trap moest loslaten. Een 3-1 van Camil Mmaee was alleen nog voor de statistieken.