FC Utrecht ontsnapt dankzij fraaie vrije trap aan nederlaag tegen Heracles Almelo

In het kansrijke vervolg van de eerste helft liet Utrecht via Yoann Cathline (schot in de korte hoek gered door De Keijzer) en Mike van der Hoorn (kopbal voorlangs) vervolgens weer mogelijkheden op de openingstreffer liggen.

Na de rust was het Heracles dat via Thomas Bruns dan toch op voorsprong kwam. Na een fraaie rush en strakke voorzet van Jannes Wieckhoff kon Bruns de bal van dichtbij in het net koppen. Het was zijn eerste eredivisiedoelpunt in bijna zes jaar: de laatste keer dat hij scoorde, was in augustus 2019.

Hoewel Utrecht nog steeds het meeste balbezit had, was de ploeg in een inspiratieloze fase terechtgekomen. Pas tien minuten voor tijd werd de ploeg van Ron Jans weer gevaarlijk: een listige poging van Souffian El Karouani werd gered door De Keijzer.

Fraaie vrije trap

In de blessuretijd was het dan toch raak voor El Karouani. De linksback krulde een vrije trap op fraaie wijze in de bovenhoek, waarmee hij een punt redde voor zijn ploeg.