Marilyn Manson niet aangeklaagd voor seksueel misbruik

Na jarenlang onderzoek wordt Marilyn Manson toch niet vervolgd. De Amerikaanse rockmuzikant werd beschuldigd van seksueel misbruik en huiselijk geweld, maar volgens de officier van justitie in Los Angeles zijn de beschuldigingen te oud en is er onvoldoende bewijs.

"We hebben vastgesteld dat de beschuldigingen van huiselijk geweld buiten de verjaringstermijn vallen en we kunnen de beschuldigingen van seksueel misbruik niet bewijzen", zegt de officier. "We erkennen en prijzen de moed en veerkracht van de vrouwen die zich hebben gemeld."

In 2021 maakten de autoriteiten in Los Angeles bekend dat ze een onderzoek waren gestart naar Brian Warner, zoals de 56-jarige Manson echt heet. Meerdere vrouwen zeiden tussen 2009 en 2011 slachtoffer te zijn geweest van geweld of misbruik door Manson. Dat deden ze nadat zijn ex-verloofde, actrice Evan Rachel Wood, had verklaard dat hij haar "jarenlang gruwelijk heeft misbruikt".

Zijn platenlabel en de tv-zender AMC verbraken alle banden met de zanger, die in de jaren 90 met zijn band bekend werd als 'shock rocker'.

Schikking

Esmé Bianco, bekend van Game of Thrones, klaagde de zanger in 2021 aan vanwege seksueel, fysiek en emotioneel misbruik. Bianco verklaarde dat Manson de wet op mensenhandel had overtreden door haar vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Californië te brengen voor niet-bestaande rollen in muziekvideo's en films.

Manson zou haar zonder voedsel hebben opgesloten op een slaapkamer, haar hebben geslagen met een zweep en elektrische schokken hebben toegediend. Ook dreigde hij haar 's nachts te verkrachten, zo stond in de aanklacht.

Manson sprak de beschuldigingen tegen en klaagde ex-verloofde Wood aan voor onder meer smaad. Zo'n twee maanden geleden liet Manson de rechtszaak tegen haar vallen, nadat een groot deel eerder door een rechter was verworpen. In de zaak tussen Bianco en Manson werd in 2023 een schikking getroffen.