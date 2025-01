China zit in zijn maag met bestrafte VS-minister Rubio

In het verleden heeft Rubio zich onverschillig uitgelaten over de sancties tegen hem. Hij had toch geen plannen om naar China te reizen. Nu lijken deze sancties zowel China als de VS toch in de weg te zitten; de minister van Buitenlandse Zaken reist doorgaans de hele wereld over. China is voor de VS een belangrijke concurrent en handelspartner.

Nieuwe Chinese naam

Het zou kunnen dat China de Chinese naam van Rubio heeft veranderd, om zo de sanctielijst te omzeilen. De afgelopen dagen circuleerden er verschillende Chinese vertalingen van Rubio in de Chinese media.

The New York Times vroeg of deze Chinese naam invloed heeft op de sancties tegen Rubio, maar een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat ze de kwestie nog niet had opgemerkt. Het belangrijkste was volgens haar de Engelse naam.