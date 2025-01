Vitesse-directeur trots: 'Nieuwe eigenaren betrouwbaar, bewezen zich al in voetbalwereld'

Parry, die de club niet mocht overnemen van de KNVB, geeft in een statement aan dat hij blij is 'succesvol te kunnen vertrekken bij Vitesse'. "We kunnen zo ruimte maken voor een mooi nieuwe hoofdstuk in de clubgeschiedenis. Wij hebben met trots een rol gespeeld in het behouden van een van de meest historische clubs van Nederland."

De Amerikaan verwacht dat de nieuwe eigenaren zullen voortbouwen op de rijke historie en op de ambities van de club. "Wij wensen Vitesse succes en zullen altijd supporter blijven."

'Beste nieuws van de dag'

Vitesse-trainer en clubman John van den Brom stond vrijdagavond vol vreugde voor de camera's van ESPN. "Eindelijk. We hebben zolang moeten wachten op het verlossende antwoord, dit is het beste nieuws van de dag."

"We hebben een paar keer mis gevist met zijn allen in het aandeelhouderschap, maar nu is het eindelijk zo ver. Ik had het alleen niet nu al in de maand januari verwacht."