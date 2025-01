Migranten in Aurora in spanning door deportatieplannen Trump

Er staan veel minder dagloners dan normaal op een kruispunt in Aurora. En dat is niet vanwege de vrieskou. Veel van hen vrezen de 'deportaties' die Donald Trump heeft aangekondigd. Ook Eduardo uit Guatemala is bang, maar ziet geen andere mogelijkheid. "Ik moet wel naar buiten, om werk te zoeken en mijn gezin te onderhouden."

Geen stad in de VS verwelkomde de afgelopen twee jaar relatief gezien zoveel immigranten als Aurora, een voorstad van Denver. Beide zijn sanctuary cities, die niet meewerken aan uitzettingen door de immigratiedienst ICE.

Er kwamen ruim 40.000 mensen bij in Aurora, vooral Venezolanen, die van president Biden een tijdelijke verblijfsvergunning kregen vanwege de instabiele situatie in hun land. Hetzelfde gold voor migranten uit Cuba, Haïti en Nicaragua. Bidens opvolger Trump heeft een streep gezet door de regeling, waardoor deze mensen ineens illegaal zijn. "Ik ga liever niet meer de deur uit", zegt Dixon uit Venezuela. "Straks loop ik de immigratiedienst tegen het lijf."

Project Aurora

Trump maakte de voorstad van Denver het symbool van migrant crime, vanwege een viraal filmpje op sociale media. Daarin was te zien hoe Venezolanen van de straatbende Tren de Aragua bewoners van een appartementencomplex terroriseren. Volgens bewoners is er nu niets meer aan de hand en is het er een stuk veiliger. Ze klagen vooral over de verwaarlozing van de panden door de eigenaar. Er staat water in de kelder en gebroken ramen zijn dichtgetimmerd. Het Republikeinse raadslid dat de kwestie aanzwengelde wil niet reageren.

Volgens de lokale politie ging het om een geïsoleerd incident, en een deel van de bendeleden werd opgepakt. Maar Trump had zijn deportatieplannen toen al Project Aurora genoemd. "Door het filmpje werd Aurora gepolitiseerd door de Republikeinen en een onjuist beeld geschetst", zegt Mateos Alvarez van het Migrants Response Network. Hetzelfde gebeurde met Springfield in Ohio, waar Haïtianen volgens Trump huisdieren aten.

Laken Riley Act

Terwijl het aantal migranten steeg, nam de misdaad in Aurora juist af. Dat is consistent met het landelijke beeld. Statistisch maken migranten zich minder vaak schuldig aan strafbare feiten dan autochtone Amerikanen. Maar Trump focuste in zijn campagne op enkele gruwelijke misdrijven door illegale migranten, zoals de moord op de studente Laken Riley. Een nieuwe wet die naar haar is vernoemd, verplicht het ministerie van Binnenlandse Veiligheid migranten die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten op te sluiten, ook voor vergrijpen zoals diefstal.