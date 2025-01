Nederland pakt Mexicaan op voor hulp aan Noord-Koreaanse 'laptop farm'

Nederland heeft een Mexicaanse wetenschapper opgepakt. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie verdenkt hem van hulp aan Noord-Koreaanse 'laptop farms'. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten uit de Verenigde Staten.

Tegen Noord-Korea lopen al jaren strenge Amerikaanse sancties. Op die manier proberen de Verenigde Staten het regime van Kim Jong-un af te snijden van inkomsten. Om toch geld te verdienen, gebruiken de Koreanen onder meer zogenoemde laptopboerderijen. Dat zijn bedrijven met laptops die fysiek in de VS staan, maar die op afstand worden bestuurd door Noord-Koreaanse ict'ers. Het regime zou zo honderden miljoenen dollars per jaar verdienen.

New York

In dit concrete geval ging het om in ieder geval twee Noord-Koreanen die apps voor smartphones maakten. Zij werkten voor Amerikaanse bedrijven. Die bedrijven dachten dat de Koreanen werkten vanuit New York en North Carolina, waar hun laptops zich bevonden. Maar ze bestuurden de laptops met software vanuit het buitenland.

De Koreanen hadden gedurende zes jaar tientallen Amerikaanse klanten, waaronder multinationals. Het leverde minstens 866.000 dollar op. De inkomsten gingen via twee Amerikaanse medeverdachten naar een Chinese bankrekening. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat dat geld uiteindelijk ten goede kwam aan het Noord-Koreaanse regime.

Om niet door de mand te vallen, gebruikten de Koreanen verschillende valse identiteiten. De meeste daarvan lijken niet te bestaan. Maar een van de twee Koreaanse verdachten gebruikte ook de identiteit van de nu aangehouden Mexicaanse wetenschapper. De Amerikanen zien de wetenschapper, die in Zweden promoveert, als een medeverdachte.

'Zelf slachtoffer'

"Het is een groot misverstand", zegt een kennis van de Mexicaan tegen de NOS. Haar naam is bekend bij de redactie. "In het verleden heeft hij gewerkt voor die man. Hij bouwde toen apps, ze kennen elkaar via internet. Hij wist niet dat het een Noord-Koreaan was, hij dacht de man uit China kwam." Als oud-werkgever beschikte de Noord-Koreaan over het identiteitsbewijs van de Mexicaanse promovendus.

"Mijn vriend wist helemaal niet dat zijn identiteit werd gebruikt", zegt de vriendin. "Hij is zelf ook slachtoffer." De wetenschapper werd eerder deze maand opgepakt en zou op dit moment nog niet uitgeleverd zijn aan de Amerikanen. "Hij zit nog vast in Nederland."

Het Nederlandse OM is vanavond niet in de gelegenheid om een en ander na te gaan, zegt een woordvoerder.