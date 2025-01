De Boo droomt van 33'er en winnen van Stolz: 'Records spoken door je hoofd'

De Amerikaan is nog altijd onverslaanbaar op de kortste sprintafstand, maar De Boo kroop deze winter iedere wereldbeker steeds iets dichter naar de Amerikaan toe.

"Ik hoop dat ik tegen hem mag rijden", zegt De Boo. "Of ik klaar ben om hem te verslaan, gaan we dit weekend zien. Ik kom in de buurt, maar ik denk nog niet dat ik op zijn niveau ben, eerlijk gezegd. Maar ik ga proberen het hem heel moeilijk te maken. Ik zie hem als een bron van motivatie. Hij is the man to beat."

Is Stolz net zo bezig met De Boo als De Boo met Stolz? Enigszins. Als er een schaatser is die hem op een afstand kan verslaan, dan is het, zegt de Amerikaan zelf: "The Boe."