Opnieuw duizenden bij protest in Servië tegen regering van president Vucic

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van president Vucic. Studenten riepen op tot de staking, maar ook scholen, theaters, cafés en andere bedrijven sloten vandaag hun deuren zodat mensen zich konden aansluiten bij de protesten.

De demonstranten eisen dat de president verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van het dak van een treinstation in de noordelijke stad Novi Sad. Daarbij kwamen begin november vijftien mensen om het leven.

Al maandenlang vinden in het land antiregeringsdemonstraties plaats. Het instorten van het dak zou mede te wijten zijn aan corruptie bij de overheid. Zowel bij de aanbesteding van openbare projecten als bij toezicht op de uitvoering gaat het volgens de betogers mis.

Auto rijdt in op demonstranten

In Belgrado reed een vrouw vandaag in een auto in op een groep demonstranten. Daarbij raakte iemand gewond. Vorige week gebeurde in Belgrado al iets soortgelijks. Een vrouw van 20 liep toen ernstige verwondingen op.