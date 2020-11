Geen Elfstedentocht komende maanden, ook niet bij strenge vorst

Er komt de komende maanden geen Elfstedentocht. Dat heeft de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden bepaald. Nog afgezien van de weersomstandigheden is het vanwege de huidige coronasituatie niet mogelijk om de tocht op een veilige manier te organiseren. Het belangrijkste bezwaar is de anderhalvemetermaatregel.

Pas als mensen geen afstand meer van elkaar hoeven te houden, kan er volgens de vereniging een tocht worden georganiseerd. Het bestuur hoopt dat de situatie verbetert en dat er eind januari of begin februari toch iets mogelijk is. "Maar die kans wordt wel enorm klein", zegt Wiebe Wieling, voorzitter van De Friesche Elf Steden, tegen Omrop Fryslân.

Alleen wedstrijdschaatsers

Er is ook gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld een Elfstedentocht voor alleen wedstrijdrijders of voor minder recreatieve schaatsers dan normaal. Maar volgens het bestuur is dat niet mogelijk en is daar ook niet genoeg draagvlak voor. "Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld."

Voor alle onderdelen is bekeken of ze georganiseerd kunnen worden binnen anderhalve meter. Op details zijn wel aanpassingen denkbaar, maar over het geheel gezien is een Elfstedentocht onmogelijk gebleken.

De vereniging vindt het bovendien onverantwoord om nu een evenement voor honderdduizenden mensen te organiseren, onder meer vanwege de druk in de ziekenhuizen.

Kramer: 'Jammer, maar begrijpelijk'

Voor de doorgewinterde schaatser - en niet alleen uit Friesland - is de afgelasting op voorhand natuurlijk een hard gelag. Maar veelvoudig langebaankampioen Sven Kramer kan wel begrip opbrengen voor de beslissing. "Ik heb natuurlijk een schaatshart en dus vind ik dat jammer", reageert de geboren en getogen Fries daags voor de NK allround in Heerenveen.

"Maar ergens is het ook heel erg begrijpelijk. Heel Nederland moet zich houden aan de maatregelen. Het zou opzienbarend zijn als een Elfstedentocht dan wel door zou gaan. Voor schaatsend Nederland is het natuurlijk jammer, maar uiteindelijk zijn er grotere belangen die meewegen."

De reactie van Sven Kramer op het sowieso niet doorgaan van de Elfstedentocht: